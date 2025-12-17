Assegno Unico, in primi dieci mesi anno erogati oltre 16 miliardi euro

(Teleborsa) - Nei primi dieci mesisono stati erogati alle famiglie assegni per 16,4 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024.Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno UnicoUniversale (AUU) pubblicato oggi con riferimento al periodo gennaio 2024 – ottobre 2025.i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9.895.565 figli: l’importo medio per figlio a ottobre 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 174 euro , e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 euro), a 224 euro per la classe di ISEE minima (17.227,33 euro per il 2025).