Nissan chiude nove mesi in calo ma alza le stime per il FY25

(Teleborsa) - Nei primi 9 mesi dell'esercizio fiscale 2025, conclusi a dicembre, Nissan
ha registrato una perdita netta
di 250,2 miliardi di yen (1,38 miliardi di euro) a fronte di consegne
pari a 2,26 milioni di veicoli, trainate principalmente da Stati Uniti e Cina. I ricavi
sono stati pari a 8,6 trilioni di yen (circa 47 miliardi di euro), con una perdita operativa
di 10,1 miliardi di yen, evidenziando un miglioramento
rispetto ai risultati del secondo trimestre
e una progressiva riduzione delle perdite operative
grazie al piano di ristrutturazione Re:Nissan
.
Nonostante le continue pressioni dovute a minori volumi di vendita e all'impatto dei dazi, sono stati compiuti solidi progressi nella riduzione dei costi fissi e nel miglioramento delle efficienze di costi di produzione, spiega Nissan.
La liquidità totale
al 31 dicembre è pari a 3,6 trilioni di yen, di cui 2,1 trilioni di yen in contanti e mezzi equivalenti a dicembre.
Nissan ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno fiscale 2025
. La stima del volume globale di vendite
è stata aggiornata a 3,2 milioni di unità. I ricavi netti
sono attesi a 11,9 trilioni di yen, dalla precedente stime di 11,7 trilioni; l'utile operativo
in miglioramento pari a -60 miliardi di yen, incluso l'impatto dei dazi, con un incremento di 215 miliardi di yen rispetto alla precedente previsione. La perdita netta dell'anno fiscale è stimata in -650 miliardi di yen (3,5 miliardi di euro).
Nissan prosegue nel suo impegno a raggiungere un utile operativo positivo nel settore automotive
e un flusso di cassa positivo
entro l'anno fiscale 2026
, al netto dei dazi. L'azienda ha individuato un potenziale risparmio
di 240 miliardi di yen sui costi variabili
. La riduzione dei costi fissi sta procedendo rapidamente. Nissan ha realizzato risparmi
per oltre 80 miliardi di yen nel primo semestre
e ha già raggiunto complessivamente 160 miliardi di yen, in anticipo rispetto ai piani, ed è sulla buona strada per superare l'obiettivo
di 250 miliardi di yen entro l'anno fiscale 2026.
"Stiamo realizzando solidi progressi nell'ambito del piano Re:Nissan
. Abbiamo annunciato tutti i sette siti produttivi oggetto di consolidamento in soli dieci mesi dimostrando l'adozione di una rigorosa disciplina gestionale e progressi significativi nel miglioramento dei costi fissi. Sebbene l'esercizio 2025 registrerà una perdita netta significativa, dovuta principalmente a componenti contabili non monetarie, tali azioni sono necessarie per rafforzare la nostra performance operativa di lungo periodo", ha detto il Ceo Ivan Espinosa
.