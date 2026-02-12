Nissan chiude nove mesi in calo ma alza le stime per il FY25

(Teleborsa) - Nei primi 9 mesi dell'esercizio fiscale 2025, conclusi a dicembre,ha registrato unadi 250,2 miliardi di yen (1,38 miliardi di euro) a fronte dipari a 2,26 milioni di veicoli, trainate principalmente da Stati Uniti e Cina. Isono stati pari a 8,6 trilioni di yen (circa 47 miliardi di euro), con unadi 10,1 miliardi di yen, evidenziando unrispetto ai risultati dele una progressivagrazie alNonostante le continue pressioni dovute a minori volumi di vendita e all'impatto dei dazi, sono stati compiuti solidi progressi nella riduzione dei costi fissi e nel miglioramento delle efficienze di costi di produzione, spiega Nissan.Laal 31 dicembre è pari a 3,6 trilioni di yen, di cui 2,1 trilioni di yen in contanti e mezzi equivalenti a dicembre.Nissan ha. La stima delè stata aggiornata a 3,2 milioni di unità. Isono attesi a 11,9 trilioni di yen, dalla precedente stime di 11,7 trilioni; l'in miglioramento pari a -60 miliardi di yen, incluso l'impatto dei dazi, con un incremento di 215 miliardi di yen rispetto alla precedente previsione. La perdita netta dell'anno fiscale è stimata in -650 miliardi di yen (3,5 miliardi di euro).Nissan prosegue nel suo impegno a raggiungere une unentro l'anno fiscale, al netto dei dazi. L'azienda ha individuato undi 240 miliardi di yen sui. La riduzione dei costi fissi sta procedendo rapidamente. Nissan haper oltre 80 miliardi di yen nele ha già raggiunto complessivamente 160 miliardi di yen, in anticipo rispetto ai piani, ed è sulla buona strada perdi 250 miliardi di yen entro l'anno fiscale 2026."Stiamo realizzando. Abbiamo annunciato tutti i sette siti produttivi oggetto di consolidamento in soli dieci mesi dimostrando l'adozione di una rigorosa disciplina gestionale e progressi significativi nel miglioramento dei costi fissi. Sebbene l'esercizio 2025 registrerà una perdita netta significativa, dovuta principalmente a componenti contabili non monetarie, tali azioni sono necessarie per rafforzare la nostra performance operativa di lungo periodo", ha detto il