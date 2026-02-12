Milano 15:05
46.721 +0,45%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 15:05
10.471 -0,01%
Francoforte 15:05
25.184 +1,32%

Nissan chiude nove mesi in calo ma alza le stime per il FY25

Finanza
Nissan chiude nove mesi in calo ma alza le stime per il FY25
(Teleborsa) - Nei primi 9 mesi dell'esercizio fiscale 2025, conclusi a dicembre, Nissan ha registrato una perdita netta di 250,2 miliardi di yen (1,38 miliardi di euro) a fronte di consegne pari a 2,26 milioni di veicoli, trainate principalmente da Stati Uniti e Cina. I ricavi sono stati pari a 8,6 trilioni di yen (circa 47 miliardi di euro), con una perdita operativa di 10,1 miliardi di yen, evidenziando un miglioramento rispetto ai risultati del secondo trimestre e una progressiva riduzione delle perdite operative grazie al piano di ristrutturazione Re:Nissan.
Nonostante le continue pressioni dovute a minori volumi di vendita e all'impatto dei dazi, sono stati compiuti solidi progressi nella riduzione dei costi fissi e nel miglioramento delle efficienze di costi di produzione, spiega Nissan.

La liquidità totale al 31 dicembre è pari a 3,6 trilioni di yen, di cui 2,1 trilioni di yen in contanti e mezzi equivalenti a dicembre.

Nissan ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno fiscale 2025. La stima del volume globale di vendite è stata aggiornata a 3,2 milioni di unità. I ricavi netti sono attesi a 11,9 trilioni di yen, dalla precedente stime di 11,7 trilioni; l'utile operativo in miglioramento pari a -60 miliardi di yen, incluso l'impatto dei dazi, con un incremento di 215 miliardi di yen rispetto alla precedente previsione. La perdita netta dell'anno fiscale è stimata in -650 miliardi di yen (3,5 miliardi di euro).

Nissan prosegue nel suo impegno a raggiungere un utile operativo positivo nel settore automotive e un flusso di cassa positivo entro l'anno fiscale 2026, al netto dei dazi. L'azienda ha individuato un potenziale risparmio di 240 miliardi di yen sui costi variabili. La riduzione dei costi fissi sta procedendo rapidamente. Nissan ha realizzato risparmi per oltre 80 miliardi di yen nel primo semestre e ha già raggiunto complessivamente 160 miliardi di yen, in anticipo rispetto ai piani, ed è sulla buona strada per superare l'obiettivo di 250 miliardi di yen entro l'anno fiscale 2026.

"Stiamo realizzando solidi progressi nell'ambito del piano Re:Nissan. Abbiamo annunciato tutti i sette siti produttivi oggetto di consolidamento in soli dieci mesi dimostrando l'adozione di una rigorosa disciplina gestionale e progressi significativi nel miglioramento dei costi fissi. Sebbene l'esercizio 2025 registrerà una perdita netta significativa, dovuta principalmente a componenti contabili non monetarie, tali azioni sono necessarie per rafforzare la nostra performance operativa di lungo periodo", ha detto il Ceo Ivan Espinosa.
Condividi
```