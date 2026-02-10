Carlyle rileva la maggioranza dell'indiana Nido Home Finance per 232 milioni di dollari

Carlyle Group

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo per acquisire una partecipazione di maggioranza in, società indiana specializzata in prestiti immobiliari, per circa 21 miliardi di rupie (232 milioni di dollari).L’operazione, che resta soggetta alle autorizzazioni regolamentari, sarà realizzata attraverso i fondi Carlyle Asia Partners, che acquisiranno il 45% del capitale tramite un mix di acquisto secondario da Edelweiss Financial Services e un’iniezione primaria di capitale da 15 miliardi di rupie.La notizia ha, che nel pomeriggio a Mumbai hanno guadagnato oltre il 10%, segnando il miglior rialzo intraday degli ultimi dieci mesi. Nido opera in oltre 800 sotto-distretti indiani, con un focus sui finanziamenti per l’acquisto di abitazioni."L'abitazione rimane una priorità nazionale fondamentale per l’India e abbiamo una forte convinzione nel potenziale di crescita del settore del finanziamento immobiliare", ha dichiarato Sunil Kaul, partner di Carlyle e responsabile del settore servizi finanziari in Asia.