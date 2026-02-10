Carlyle rileva la maggioranza dell'indiana Nido Home Finance per 232 milioni di dollari

(Teleborsa) - Carlyle Group
ha raggiunto un accordo per acquisire una partecipazione di maggioranza in Nido Home Finance
, società indiana specializzata in prestiti immobiliari, per circa 21 miliardi di rupie (232 milioni di dollari).
L’operazione, che resta soggetta alle autorizzazioni regolamentari, sarà realizzata attraverso i fondi Carlyle Asia Partners, che acquisiranno il 45% del capitale tramite un mix di acquisto secondario da Edelweiss Financial Services e un’iniezione primaria di capitale da 15 miliardi di rupie.
La notizia ha spinto le azioni Edelweiss
, che nel pomeriggio a Mumbai hanno guadagnato oltre il 10%, segnando il miglior rialzo intraday degli ultimi dieci mesi. Nido opera in oltre 800 sotto-distretti indiani, con un focus sui finanziamenti per l’acquisto di abitazioni.
"L'abitazione rimane una priorità nazionale fondamentale per l’India e abbiamo una forte convinzione nel potenziale di crescita del settore del finanziamento immobiliare", ha dichiarato Sunil Kaul, partner di Carlyle e responsabile del settore servizi finanziari in Asia.