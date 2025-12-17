Milano 12:06
44.257 +0,61%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:06
9.848 +1,68%
Francoforte 12:05
24.075 -0,01%

Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,06%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.870,28 punti

In breve, Finanza
Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente +0,06%, archiviando la seduta a 3.870,28 punti.
