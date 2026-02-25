Milano
9:50
47.078
+0,91%
Nasdaq
24-feb
24.977
0,00%
Dow Jones
24-feb
49.175
+0,76%
Londra
9:50
10.763
+0,78%
Francoforte
9:50
25.054
+0,27%
Mercoledì 25 Febbraio 2026, ore 10.07
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,65%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,65%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.144,26 punti
In breve
,
Finanza
25 febbraio 2026 - 08.20
Shanghai conclude in progresso dello 0,65%, archiviando la sessione a 4.144,26 punti.
