Milano 17:10
46.258 -2,02%
Nasdaq 17:10
24.937 -0,09%
Dow Jones 17:10
48.900 -0,16%
Londra 17:10
10.783 -1,17%
Francoforte 17:09
24.708 -2,28%

Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,47%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.182,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,47%
Shanghai conclude in progresso dello 0,47%, archiviando la sessione a 4.182,59 punti.
Condividi
```