Milano
17:10
46.258
-2,02%
Nasdaq
17:10
24.937
-0,09%
Dow Jones
17:10
48.900
-0,16%
Londra
17:10
10.783
-1,17%
Francoforte
17:09
24.708
-2,28%
Lunedì 2 Marzo 2026, ore 17.26
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,47%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,47%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.182,59 punti
In breve
,
Finanza
02 marzo 2026 - 08.20
Shanghai conclude in progresso dello 0,47%, archiviando la sessione a 4.182,59 punti.
