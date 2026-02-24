Milano 11:00
46.586 -0,24%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:00
10.669 -0,15%
Francoforte 11:00
24.961 -0,12%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.117,41 punti

Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,87%
Shanghai guadagna bene e porta a casa un +0,87%, terminando la sessione a 4.117,41 punti.
