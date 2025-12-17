Diageo prosegue strategia di uscita dall'Africa: ceduta ast African Breweries

Diageo

(Teleborsa) - Il produttore britannico di bevande alcolicheha deciso dila sua quota di maggioranza inalla giapponeseper, nell'intento di dismettere le attività non strategiche.L'accordo include ladi Diageo in East African Breweries e la, un produttore e importatore di alcolici con sede in Kenya. East African Breweries detiene la quota rimanente di UDVK e ne mantiene il controllo gestionale.Questa transazione prosegue la strategia diintrapresa da Diageo negli ultimi anni, e segue la vendita dell'intera partecipazione in Seychelles Breweries e l'uscita dlala Nigeria, Inoltre, Diageo ha venduto anche la sua partecipazione dell'80% in Guinness Ghana Breweries a Castel Group e ceduto Guinness Cameroon SA e Meta Abo Brewery in Etiopia.