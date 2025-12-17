Diageo prosegue strategia di uscita dall'Africa: ceduta ast African Breweries

(Teleborsa) - Il produttore britannico di bevande alcoliche Diageo
ha deciso di vendere
la sua quota di maggioranza in East African Breweries
alla giapponese Asahi Group Holdings
per 2,3 miliardi di dollari
, nell'intento di dismettere le attività non strategiche.
L'accordo include la partecipazione del 65%
di Diageo in East African Breweries e la partecipazione di maggioranza in UDVK
, un produttore e importatore di alcolici con sede in Kenya. East African Breweries detiene la quota rimanente di UDVK e ne mantiene il controllo gestionale.
Questa transazione prosegue la strategia di uscita dalle attività africane,
intrapresa da Diageo negli ultimi anni, e segue la vendita dell'intera partecipazione in Seychelles Breweries e l'uscita dlala Nigeria, Inoltre, Diageo ha venduto anche la sua partecipazione dell'80% in Guinness Ghana Breweries a Castel Group e ceduto Guinness Cameroon SA e Meta Abo Brewery in Etiopia.