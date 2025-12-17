Milano 13:37
Diageo prosegue strategia di uscita dall'Africa: ceduta ast African Breweries

Finanza
(Teleborsa) - Il produttore britannico di bevande alcoliche Diageo ha deciso di vendere la sua quota di maggioranza in East African Breweries alla giapponese Asahi Group Holdings per 2,3 miliardi di dollari, nell'intento di dismettere le attività non strategiche.

L'accordo include la partecipazione del 65% di Diageo in East African Breweries e la partecipazione di maggioranza in UDVK, un produttore e importatore di alcolici con sede in Kenya. East African Breweries detiene la quota rimanente di UDVK e ne mantiene il controllo gestionale.

Questa transazione prosegue la strategia di uscita dalle attività africane, intrapresa da Diageo negli ultimi anni, e segue la vendita dell'intera partecipazione in Seychelles Breweries e l'uscita dlala Nigeria, Inoltre, Diageo ha venduto anche la sua partecipazione dell'80% in Guinness Ghana Breweries a Castel Group e ceduto Guinness Cameroon SA e Meta Abo Brewery in Etiopia.
