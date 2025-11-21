Milano 13:51
Londra: positiva la giornata per Diageo

(Teleborsa) - Avanza l'azienda di bevande alcoliche, che guadagna bene, con una variazione del 2,88%.

Il movimento di Diageo, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Analizzando lo scenario di Diageo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 17,19 sterline. Prima resistenza a 17,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
