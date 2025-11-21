Londra: positiva la giornata per Diageo

azienda di bevande alcoliche

(Teleborsa) - Avanza l', che guadagna bene, con una variazione del 2,88%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 17,19 sterline. Prima resistenza a 17,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,84.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)