Londra: in calo Airtel Africa

(Teleborsa) - Retrocede l', con un ribasso del 2,03%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 3,054 sterline e supporto a 2,944. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 3,164.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)