Londra: in calo Airtel Africa

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, con un ribasso del 2,03%.
L'andamento di Airtel Africa
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Osservando il grafico di breve periodo di Airtel Africa
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 3,054 sterline e supporto a 2,944. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 3,164.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)