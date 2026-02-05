Milano 13:24
46.404 -0,50%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 13:24
10.371 -0,30%
Francoforte 13:24
24.507 -0,39%

Francoforte: andamento negativo per BMW

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per BMW
Sottotono il produttore di auto di Monaco, che passa di mano con un calo del 3,47%.
Condividi
```