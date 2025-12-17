Milano 12:09
44.272 +0,64%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:09
9.850 +1,70%
Francoforte 12:08
24.083 +0,02%

Francoforte: scambi in positivo per Hensoldt

Francoforte: scambi in positivo per Hensoldt
(Teleborsa) - Seduta positiva per Hensoldt, che avanza bene del 2,44%.

Lo scenario su base settimanale di Hensoldt rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Hensoldt suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 70,65 Euro con tetto rappresentato dall'area 71,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 70.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
