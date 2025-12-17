Milano 12:11
44.267 +0,63%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:11
9.849 +1,70%
Francoforte 12:11
24.083 +0,03%

Londra: scambi al rialzo per Standard Chartered

(Teleborsa) - Bene il gruppo bancario con sede a Londra, con un rialzo del 2,34%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Standard Chartered più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 18,07 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17,75. L'equilibrata forza rialzista di Standard Chartered è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 18,4.

