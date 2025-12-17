Londra: scambi al rialzo per Standard Chartered

(Teleborsa) - Bene il gruppo bancario con sede a Londra
, con un rialzo del 2,34%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Standard Chartered
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 18,07 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17,75. L'equilibrata forza rialzista di Standard Chartered
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 18,4.
