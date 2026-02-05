Londra: andamento rialzista per Standard Chartered

gruppo bancario con sede a Londra

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,56%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19,22 sterline con primo supporto visto a 18,84. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)