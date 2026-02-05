Milano 11:35
46.496 -0,30%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:35
10.376 -0,26%
Francoforte 11:35
24.545 -0,24%

Londra: andamento rialzista per Standard Chartered

Migliori e peggiori
Londra: andamento rialzista per Standard Chartered
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo bancario con sede a Londra, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,56%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Standard Chartered rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Standard Chartered confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19,22 sterline con primo supporto visto a 18,84. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```