Londra: andamento rialzista per Standard Chartered

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo bancario con sede a Londra
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,56%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Standard Chartered
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Standard Chartered
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19,22 sterline con primo supporto visto a 18,84. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)