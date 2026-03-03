Milano 17:35
Male Applied Materials sul mercato azionario di New York

Si muove in perdita il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,97% sui valori precedenti.
