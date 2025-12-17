New York: positiva la giornata per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore americano di petrolio e gas naturale
, che avanza bene dell'1,92%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Diamondback Energy
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario di breve periodo di Diamondback Energy
evidenzia un declino dei corsi verso area 150,2 USD con prima area di resistenza vista a 153,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 148,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)