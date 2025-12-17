New York: positiva la giornata per Diamondback Energy

produttore americano di petrolio e gas naturale

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene dell'1,92%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 150,2 USD con prima area di resistenza vista a 153,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 148,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)