Milano
17:35
45.764
+0,76%
Nasdaq
22:00
24.702
-0,13%
Dow Jones
22:00
49.533
+0,07%
Londra
17:35
10.556
+0,79%
Francoforte
17:35
24.998
+0,80%
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 23.42
Home Page
/
Notizie
/ New York: in rally Constellation Energy
New York: in rally Constellation Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
17 febbraio 2026 - 18.00
Effervescente il
fornitore statunitense di energia pulita
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,07%.
Titoli e Indici
Constellation Energy
+5,09%
