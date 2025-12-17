Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:09
24.824 -1,23%
Dow Jones 19:09
48.041 -0,15%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

New York: scambi negativi per Nvidia

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Nvidia
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il chipmaker, che mostra un decremento del 2,04%.

L'andamento di Nvidia nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico della società di chip mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 172,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 175,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 171,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```