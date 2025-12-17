Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:10
24.807 -1,30%
Dow Jones 19:10
48.023 -0,19%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Piazza Affari: andamento negativo per l'indice del settore alimentare italiano

Giornata negativa per il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la seduta a 72.876,86 punti, in calo dell'1,14%.
