Piazza Affari: calo per Moncler

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo dell'1,90%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo dell'sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 57,49 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 56,31. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 58,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)