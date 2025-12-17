Milano 15:53
Piazza Affari: calo per Moncler

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Moncler
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda nota per i piumini, che sta segnando un calo dell'1,90%.

La tendenza ad una settimana di Moncler è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di breve periodo dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 57,49 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 56,31. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 58,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
