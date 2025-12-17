Milano
12:14
44.242
+0,57%
Nasdaq
16-dic
25.133
0,00%
Dow Jones
16-dic
48.114
-0,62%
Londra
12:14
9.846
+1,67%
Francoforte
12:12
24.077
0,00%
Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 12.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto immobiliare italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
17 dicembre 2025 - 10.00
L'
Indice delle società immobiliari in Italia
guadagna l'1,02% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 8.633,75 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: calo per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: rosso per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: peggiora il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto immobiliare italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Real Estate
+0,13%
Altre notizie
Piazza Affari: in calo il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: giornata depressa per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: giornata depressa per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: flessione controllata per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: i venditori si accaniscono sul comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto immobiliare italiano
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto