Milano 11:42
45.071 +1,35%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:42
10.528 +0,42%
Francoforte 11:42
24.140 +1,47%

Piazza Affari: in calo il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in calo il comparto immobiliare italiano
Perde terreno l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 9.649,37 punti, ritracciando dello 0,76%.
Condividi
```