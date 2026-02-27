Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 17:57
24.951 -0,33%
Dow Jones 17:57
48.921 -1,17%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

Piazza Affari: su di giri il comparto immobiliare italiano

In forte aumento l'indice delle società immobiliari in Italia, che con il suo +2,14% avanza a quota 10.729,08 punti.
