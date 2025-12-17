Milano 12:14
44.242 +0,57%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:15
9.843 +1,64%
Francoforte 12:14
24.071 -0,02%

Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il settore automotive dell'Italia
Cede alle vendite il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 320.476,66 punti.
Condividi
```