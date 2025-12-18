Almawave, efficace il delisting da Piazza Affari dopo l'OPA della controllante Almaviva

(Teleborsa) - È efficace da oggi il delisting
da Piazza Affari di Almawave
, società attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, dopo che è andata a buon fine l'OPA della controllante Almaviva
(che prima dell'operazione controllava già il 69,5% del capitale).
Il prezzo a cui è stata portata a termine l'OPA è stato di 4,30 euro
per azione, leggermente superiore al prezzo di IPO
di Almawave di 4,25 euro del marzo 2021. Almawave ha lasciato Euronext Growth Milan
(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.
La società stava mostrando un conto economico in peggioramento dopo i significativi investimenti nel campo dell'AI
. Almawave ha chiuso i primi nove mesi dell'esercizio 2025 con ricavi e altri proventi pari a 32 milioni di euro (vs 36,5 milioni di euro nel 2024), EBITDA pari a 3,3 milioni di euro con marginalità pari al 10,8% (vs 7 milioni di euro nel 2024) e utile netto a 0,1 milioni di euro (vs 2,2 milioni di euro nel 2024). Gli investimenti in intelligenza artificiale sono stati in forte aumento e pari a 11,4 milioni di euro (+23,6% vs 2024), per i maggiori costi infrastrutturali connessi alle attività di addestramento dei modelli di AI Velvet.
Almawave dispone di tecnologie proprietarie, soluzioni e servizi che concretizzano il potenziale dell'AI e dei dati nell'evoluzione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni e può contare su oltre 400 clienti nazionali ed internazionali, in settori quali Government, Finance, Energy & Utilities, Turismo, Healthcare, operando direttamente e tramite partner. Sono circa 450 i professionisti che fanno parte del gruppo
Almawave, il cui perimetro include le società SisTer, The Data Appeal Company, Mabrian Technologies, Obda Systems, Almawave do Brasil e Almawave Usa.