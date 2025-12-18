Almawave, efficace il delisting da Piazza Affari dopo l'OPA della controllante Almaviva

Almawave

(Teleborsa) - Èda Piazza Affari di, società attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, dopo che(che prima dell'operazione controllava già il 69,5% del capitale).Il prezzo a cui è stata portata a termine l'OPA è stato diper azione,di Almawave di 4,25 euro del marzo 2021. Almawave ha lasciato(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.La società stava mostrando un. Almawave ha chiuso i primi nove mesi dell'esercizio 2025 con ricavi e altri proventi pari a 32 milioni di euro (vs 36,5 milioni di euro nel 2024), EBITDA pari a 3,3 milioni di euro con marginalità pari al 10,8% (vs 7 milioni di euro nel 2024) e utile netto a 0,1 milioni di euro (vs 2,2 milioni di euro nel 2024). Gli investimenti in intelligenza artificiale sono stati in forte aumento e pari a 11,4 milioni di euro (+23,6% vs 2024), per i maggiori costi infrastrutturali connessi alle attività di addestramento dei modelli di AI Velvet.Almawave dispone di tecnologie proprietarie, soluzioni e servizi che concretizzano il potenziale dell'AI e dei dati nell'evoluzione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni e può contare su oltre 400 clienti nazionali ed internazionali, in settori quali Government, Finance, Energy & Utilities, Turismo, Healthcare, operando direttamente e tramite partner. Sono circaAlmawave, il cui perimetro include le società SisTer, The Data Appeal Company, Mabrian Technologies, Obda Systems, Almawave do Brasil e Almawave Usa.