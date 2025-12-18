Milano 11:11
44.238 +0,31%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 11:11
9.804 +0,30%
Francoforte 11:11
23.999 +0,16%

Francoforte: ingrana la marcia Rational Aktiengesellschaft

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: ingrana la marcia Rational Aktiengesellschaft
Rialzo per Rational Aktiengesellschaft, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,13%.
Condividi
```