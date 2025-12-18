Milano 11:13
44.228 +0,29%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 11:13
9.804 +0,30%
Francoforte 11:12
24.000 +0,17%

Natural Gas (Amsterdam) a 27,41 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 27,41 euro/MWH alle 08:45.
