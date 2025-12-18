New York: accelera AppLovin

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la piattaforma tecnologica di applicazioni
, che mostra una salita bruciante del 6,36% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che AppLovin
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,62%, rispetto a -2,64% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 710,7 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 680,6. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 662,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)