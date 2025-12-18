New York: si concentrano le vendite su Paychex

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che opera nel settore delle risorse umane
, in flessione del 2,21% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Paychex
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve della società Usa attiva nella gestione delle paghe
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 116 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 112,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 119,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)