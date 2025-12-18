Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 20:49
25.024 +1,53%
Dow Jones 20:49
47.997 +0,23%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

New York: si concentrano le vendite su Paychex

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Paychex
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che opera nel settore delle risorse umane, in flessione del 2,21% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Paychex rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della società Usa attiva nella gestione delle paghe è in rafforzamento con area di resistenza vista a 116 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 112,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 119,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```