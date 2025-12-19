A Wall Street chiude in rialzo il Nasdaq grazie al rimbalzo tech

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 47.952 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
guadagna lo 0,79% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 6.775 punti.
In netto miglioramento il Nasdaq 100
(+1,51%); sulla stessa linea, in denaro l'S&P 100
(+0,88%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni di consumo secondari
(+1,78%), telecomunicazioni
(+1,48%) e informatica
(+1,41%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori energia
(-1,42%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,68%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Amazon
(+2,53%), Nvidia
(+1,79%), Microsoft
(+1,65%) e Merck
(+1,52%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Procter & Gamble
, che ha chiuso a -1,55%.
Deludente Chevron
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Verizon Communication
, che mostra un piccolo decremento dell'1,15%.
Discesa modesta per United Health
, che cede un piccolo -1,05%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Micron Technology
(+10,21%), Lam Research
(+6,27%), Constellation Energy
(+5,89%) e AppLovin
(+5,67%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Diamondback Energy
, che ha terminato le contrattazioni a -4,63%.
Soffre Warner Bros Discovery
, che evidenzia una perdita del 2,13%.
Preda dei venditori Paychex
, con un decremento del 2,11%.
Si concentrano le vendite su Baker Hughes Company
, che soffre un calo dell'1,81%.