Milano 18-dic
44.463 0,00%
Nasdaq 18-dic
25.019 +1,51%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 18-dic
9.838 0,00%
Francoforte 18-dic
24.200 0,00%

A Wall Street chiude in rialzo il Nasdaq grazie al rimbalzo tech

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 47.952 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500 guadagna lo 0,79% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 6.775 punti.

In netto miglioramento il Nasdaq 100 (+1,51%); sulla stessa linea, in denaro l'S&P 100 (+0,88%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+1,78%), telecomunicazioni (+1,48%) e informatica (+1,41%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori energia (-1,42%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,68%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Amazon (+2,53%), Nvidia (+1,79%), Microsoft (+1,65%) e Merck (+1,52%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Procter & Gamble, che ha chiuso a -1,55%.

Deludente Chevron, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Verizon Communication, che mostra un piccolo decremento dell'1,15%.

Discesa modesta per United Health, che cede un piccolo -1,05%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Micron Technology (+10,21%), Lam Research (+6,27%), Constellation Energy (+5,89%) e AppLovin (+5,67%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Diamondback Energy, che ha terminato le contrattazioni a -4,63%.

Soffre Warner Bros Discovery, che evidenzia una perdita del 2,13%.

Preda dei venditori Paychex, con un decremento del 2,11%.

Si concentrano le vendite su Baker Hughes Company, che soffre un calo dell'1,81%.
