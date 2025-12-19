A Wall Street chiude in rialzo il Nasdaq grazie al rimbalzo tech

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 47.952 punti, mentre, al contrario, l'guadagna lo 0,79% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 6.775 punti.In netto miglioramento il(+1,51%); sulla stessa linea, in denaro l'(+0,88%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,78%),(+1,48%) e(+1,41%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,42%) e(-0,68%).Tra i(+2,53%),(+1,79%),(+1,65%) e(+1,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,55%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,15%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,05%.Tra i(+10,21%),(+6,27%),(+5,89%) e(+5,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,63%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,13%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,81%.