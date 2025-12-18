Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 18:42
25.091 +1,80%
Dow Jones 18:42
48.076 +0,40%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

New York: risultato positivo per Nvidia

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Nvidia
(Teleborsa) - Seduta positiva per il chipmaker, che avanza bene del 2,77%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Nvidia rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 172,9 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 177,3. Il peggioramento della società di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 170,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
