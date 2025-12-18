Milano
Giovedì 18 Dicembre 2025, ore 16.43
Oro: 4.326,99 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
18 dicembre 2025 - 15.40
L'Oro vale 4.326,99 dollari l'oncia (-0,27%) alle 15:40.
Condividi
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto