Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 20:50
25.031 +1,56%
Dow Jones 20:50
48.010 +0,26%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

Oro: 4.332,66 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.332,66 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.332,66 dollari l'oncia (-0,14%) alle 19:30.
Condividi
```