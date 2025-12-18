Milano 16:26
44.329 +0,52%
Nasdaq 16:26
25.065 +1,69%
Dow Jones 16:26
48.221 +0,70%
Londra 16:26
9.807 +0,33%
Francoforte 16:26
24.117 +0,65%

Petrolio a 56,3 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 56,3 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 56,3 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```