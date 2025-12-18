Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 20:50
25.031 +1,56%
Dow Jones 20:50
48.010 +0,26%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

Petrolio a 56,44 dollari alle 19:30

Prezzo del greggio Wti a 56,44 dollari per barile alle 19:30.
