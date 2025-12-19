Milano 18-dic
44.463 0,00%
Nasdaq 18-dic
25.019 +1,51%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 18-dic
9.838 0,00%
Francoforte 18-dic
24.200 0,00%

Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,16% alle 03:50

Il Nikkei 225 allunga a 49.568,66 punti

Risultato positivo dell'1,16% per Tokyo, alle 03:50, che continua gli scambi a 49.568,66 punti.
