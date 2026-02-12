Milano 11-feb
46.511 -0,62%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 +1,14%
Francoforte 11-feb
24.856 -0,53%

Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,08% alle 03:50)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 57.605,53 punti

In breve, Finanza
Tokyo passa di mano con un trascurabile -0,08% alle 03:50 e scambia a 57.605,53 punti.
