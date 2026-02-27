Milano 26-feb
47.426 0,00%
Nasdaq 26-feb
25.034 -1,16%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 26-feb
10.847 0,00%
Francoforte 26-feb
25.289 0,00%

Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,17% alle 07:20)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 58.852,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,17% alle 07:20)
Tokyo passa di mano con un trascurabile +0,17% alle 07:20 e scambia a 58.852,12 punti.
Condividi
```