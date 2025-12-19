Francoforte: andamento negativo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio
, con un ribasso dell'1,88%.
L'andamento di ThyssenKrupp
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,17 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,949. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,39.
