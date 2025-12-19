Milano 10:42
44.594 +0,29%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 10:42
9.839 +0,01%
Francoforte 10:42
24.249 +0,21%

Francoforte: andamento negativo per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso dell'1,88%.

L'andamento di ThyssenKrupp nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,17 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,949. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```