Milano 10:48
45.871 -0,76%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:48
10.420 +0,17%
Francoforte 10:48
24.848 -0,02%

Francoforte: andamento rialzista per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio, con una variazione percentuale dell'1,90%.

Lo scenario su base settimanale di ThyssenKrupp rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ThyssenKrupp evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 11,19 Euro. Primo supporto a 10,71. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 10,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
