Milano 10:42
44.594 +0,29%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 10:42
9.839 +0,01%
Francoforte 10:42
24.249 +0,21%

Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per Delivery Hero, che avanza bene del 2,31%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delivery Hero evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Delivery Hero rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Delivery Hero. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 22,45 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 21,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 21,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
