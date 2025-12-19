Milano 10:42
44.594 +0,29%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 10:42
9.839 +0,01%
Francoforte 10:42
24.249 +0,21%

Londra: andamento rialzista per DCC

Apprezzabile rialzo per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite, in guadagno del 2,62% sui valori precedenti.
