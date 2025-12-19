Londra: andamento sostenuto per DCC

società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 49,53 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 51,53. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 48,62.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)