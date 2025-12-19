Milano 10:42
Londra: andamento sostenuto per DCC

(Teleborsa) - Avanza la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite, che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.

L'andamento di DCC nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 49,53 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 51,53. Il peggioramento di DCC è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 48,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
