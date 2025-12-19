Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 18:15
25.315 +1,18%
Dow Jones 18:15
48.218 +0,56%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

New York: andamento sostenuto per Goldman Sachs

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca d'affari americana, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Goldman Sachs, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 900,6 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 884,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 875,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
