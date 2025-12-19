New York: giornata depressa per CDW

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore americano di prodotti hardware e software
, che mostra un decremento dell'1,97%.
La tendenza ad una settimana di CDW
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di CDW
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 138,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 142,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 137,3.
