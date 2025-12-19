Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 18:16
25.320 +1,20%
Dow Jones 18:16
48.229 +0,58%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

New York: giornata depressa per CDW

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore americano di prodotti hardware e software, che mostra un decremento dell'1,97%.

La tendenza ad una settimana di CDW è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di CDW mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 138,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 142,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 137,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
