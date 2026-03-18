Lululemon Athletica, Bernstein abbassa il target price dopo i conti

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre 2025 i ricavi di Lululemon Athletica sono aumentati dell'1% a 3,6 miliardi di dollari, rimanendo sostanzialmente invariato a parità di tassi di cambio, mentre l'utile diluito per azione è scivolato a 5,01 dollari dai 6,14 dollari del quarto trimestre del 2024, pur risultando superando la aspettative di 4,79 dollari. Il 2025 si è chiuso con 1,8 miliardi di dollari in liquidità e mezzi equivalenti.



Per il primo trimestre del 2026, la società prevede un fatturato netto compreso tra 2,4 e 2,43 miliardi di dollari, con una crescita dall'1% al 3%. L'utile diluito per azione è stimato tra 1,63 e 1,68 dollari per il trimestre. Per l'intero 2026, invece, la società prevede un fatturato netto compreso tra 11,350 e 11,500 miliardi di dollari, con una crescita dal 2% al 4%. Si prevede che l'utile diluito per azione si attesti tra i 12,10 e i 12,30 dollari per l'anno in corso. Questa stima si basa su un'aliquota fiscale di circa il 30%.



A valle dei risultati gli analisti Bernstein hanno ridotto il prezzo obiettivo sul retailer d'abbigliamento sportivo a 180 da 205 dollari, mantenendo un rating Market Perform, citando sconti elevati, crescita negativa dei ricavi e margini in calo mentre l’azienda di abbigliamento sportivo attraversa una fase di trasformazione alla ricerca del nuovo CEO, dopo l'uscita di Calvin McDonald lo scorso gennaio.



Anche Stifel ha abbassato il suo prezzo obiettivo su Lululemon a 176 da 210 dollari, citando una guidance sull’EPS per l’anno fiscale 2026 inferiore alle aspettative.

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