New York: balza in avanti Lululemon Athletica
(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che lievita del 3,65%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Lululemon Athletica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,81%, rispetto a -1,39% dell'indice del basket statunitense).
Il quadro tecnico di Lululemon Athletica segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 159,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 168,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 153,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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