New York: balza in avanti Lululemon Athletica

(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di abbigliamento tecnico sportivo , che lievita del 3,65%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Lululemon Athletica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,81%, rispetto a -1,39% dell' indice del basket statunitense ).





Il quadro tecnico di Lululemon Athletica segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 159,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 168,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 153,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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