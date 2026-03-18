Milano 16:07
44.758 -0,29%
Nasdaq 16:07
24.695 -0,35%
Dow Jones 16:07
46.674 -0,68%
Londra 16:07
10.318 -0,82%
Francoforte 16:07
23.557 -0,73%

New York: balza in avanti Lululemon Athletica

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Lululemon Athletica
(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che lievita del 3,65%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Lululemon Athletica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,81%, rispetto a -1,39% dell'indice del basket statunitense).


Il quadro tecnico di Lululemon Athletica segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 159,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 168,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 153,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```