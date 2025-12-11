Milano 12:47
43.592 +0,29%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 12:47
9.673 +0,18%
Francoforte 12:47
24.150 +0,08%

Petrolio a 57,53 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 57,53 dollari per barile alle 11:30.
