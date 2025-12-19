Milano 10:44
Piazza Affari: flessione controllata per il comparto telecomunicazioni in Italia

Performance infelice per il FTSE Italia Telecommunications, che chiude la giornata del 18 dicembre con una variazione percentuale moderatamente negativa dello 0,22%.
