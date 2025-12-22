Milano 9:07
44.741 -0,04%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 9:07
9.862 -0,35%
24.320 +0,13%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,64%

SSE a 3.915,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,64%
Indice SSE +0,64% a quota 3.915,2 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```